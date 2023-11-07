Розвідка Британії оцінила український удар по ракетоносію РФ у Керчі

Новозбудований російський військово-морський корвет "Аскольд" був майже напевно пошкоджений після українського удару під час стоянки на суднобудівному заводі "Залив" у Керчі в Криму.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє розвідувальна спільнота Міністерства оборони Великої Британії з посиланням на українські та російські джерела.

Як стверджують аналітики, здатність України завдати удару по кримській суднобудівній інфраструктурі, ймовірно, змусить РФ розглянути питання про передислокацію своїх військових кораблів далі від лінії фронту, що затримає постачання нових суден.

Розвідка зазначає, що ракетоносій, спущений на воду у 2021 році, не був введений до складу ВМС Росії. У зведення констатують, що інцидент стався східніше в Криму, ніж більшість попередніх заявлених Україною дальніх ударів.

Раніше у мережі показали перші фото знищеного на території заводу "Залив" у тимчасово окупованому Криму російського ракетоносія "Аскольд".

Перед цим командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що українські пілоти завдали авіаударів по інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у Керчі. Тоді не було відомо достеменно, чи знищений корабель.

Лише пізно увечері 4 листопада російське міноборони повідомило, нібито корабель ЧФ РФ, який перебував на суднобудівному заводі в Керчі, "зазнав пошкоджень".

Нагадаємо, розвідка Британії повідомляла, що збільшення інфляції в РФ майже напевно призведе до збільшення її витрат на фінансування війни проти України та перегрівання економіки.