Розвідка Британії: Економіка РФ ризикує перегрітися через інфляцію та війну в Україні

Збільшення інфляції в РФ, що зумовлено зростанням споживчих цін, зокрема на продукти харчування та паливо, майже напевно призведе до збільшення її витрат на фінансування війни проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у новому розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії.

Аналітики зазначають, що через зростання попиту, частково через значне збільшення оборонних витрат, а також постійний тиск на ринку праці, що зменшується, російська економіка, ймовірно, ризикує перегрітися.

Як йдеться у зведенні, це з високою ймовірністю забезпечить збереження інфляції в РФ у 2024 році вище цільового показника у 4%, що своєю чергою, ймовірно, призведе до скорочення реальних державних видатків, особливо в таких сферах, як соціальний захист, де витрати зростають швидше, ніж інфляція.

"Це ще раз ілюструє переорієнтацію російської економіки на першочергове фінансування війни", – роблять висновки аналітики.

Розвідка називає дуже ймовірним те, що Центробанк РФ збереже високі процентні ставки до 2024 року, що з високою ймовірністю збільшить вартість кредитів для російських споживачів і, ймовірно, також вплине на витрати російського уряду на обслуговування боргу.

Раніше розвідувальне співтовариство Міністерства оборони Великої Британії звернуло увагу на свідчення російських військових, які вказують на проблеми з облаштуванням їхніх побутових умов на полі бою в Україні.

Перед цим британська розвідка повідомляла, що за останні три тижні під час штурму міста Авдіївка в Донецькій області російські окупаційні війська втратили близько 200 одиниць бронетехніки.