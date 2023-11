ЄС засудив вбивство грузина окупантами РФ у Цхінвальському регіоні

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель засудив вбивство в селі Кірбалі представниками російських окупаційних сил громадянина Грузії Тамаза Гінтурі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Боррель також закликав звільнити іншого громадянина Грузії, затриманого російськими прикордонниками.

"ЄС рішуче засуджує вбивство громадянина Грузії та затримання ще одного російськими прикордонниками в Кірбалі. Ми закликаємо до негайного звільнення.

Російська військова присутність в окупованих грузинських сепаратистських регіонах Абхазії та Південної Осетії є незаконною", – написав Боррель у Twitter (Х).

The EU strongly condemns the killing of a Georgian citizen and the detention of another one by the Russian border guards in Kirbali. We call for an immediate release.



Russian military presence in the Georgian occupied breakaway regions of Abkhazia and South Ossetia is illegal.