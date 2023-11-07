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ЕС осудил убийство грузина оккупантами РФ в Цхинвальском регионе

Вторник, 7 ноября 2023, 10:33

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель осудил убийство в районе села Кирбали представителями российских оккупационных сил гражданина Грузии Тамаза Гинтури.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Боррель также призвал освободить другого гражданина Грузии, задержанного российскими оккупантами.

"ЕС решительно осуждает убийство гражданина Грузии и задержание еще одного российскими пограничниками в Кирбали. Мы призываем к немедленному освобождению.

Российское военное присутствие в оккупированных грузинских сепаратистских регионах Абхазии и Южной Осетии является незаконным", – написал Боррель в Twitter (Х).

Напомним, в понедельник в районе грузинского села Кирбали, что вблизи границы с оккупированным Цхинвальским регионом (Южной Осетией), российские военные убили гражданина Грузии при попытке задержания.

По данным спецслужбы, инцидент произошел 6 ноября на оккупированной территории. О погибшем известно, что он местный житель пожилого возраста.

Министерство внутренних дел Грузии начало расследование по факту убийства гражданина Грузии и похищения еще одного российскими военными возле села Кирбали.

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Боррель Грузия Россия