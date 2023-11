ЕС осудил убийство грузина оккупантами РФ в Цхинвальском регионе

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель осудил убийство в районе села Кирбали представителями российских оккупационных сил гражданина Грузии Тамаза Гинтури.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Боррель также призвал освободить другого гражданина Грузии, задержанного российскими оккупантами.

"ЕС решительно осуждает убийство гражданина Грузии и задержание еще одного российскими пограничниками в Кирбали. Мы призываем к немедленному освобождению.

Российское военное присутствие в оккупированных грузинских сепаратистских регионах Абхазии и Южной Осетии является незаконным", – написал Боррель в Twitter (Х).

