Использование замороженных активов РФ: отдельные страны ЕС обеспокоены рисками для финрынков

Стремление Европейского Союза использовать миллиарды долларов замороженных российских активов для восстановления Украины сталкивается с проблемами из-за беспокойства рисками для финансовых рынков.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале Politico.

В конце октября лидеры ЕС на саммите поддержали беспрецедентные шаги по использованию доходов, полученных от государственных активов Москвы, для восстановления Украины, а президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала представить четкие планы до конца этого года.

Но некоторые европейские правительства в частном порядке обеспокоены рисками для финансовых рынков от такого шага. Эти опасения теперь грозят осложнить инициативу фон дер Ляйен.

Бельгия владеет большинством российских государственных активов, замороженных в ЕС в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. Бельгийское правительство неохотно соглашается на рейдерский захват средств, предназначенных для восстановления Украины, если остальные страны "Группы семи" не сделают того же шага вместе с ЕС.

"Мы ищем вместе со странами G7 и Европейской комиссией структурное решение для замороженных активов, которое не дестабилизирует международную финансовую систему", – заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, выступая перед дипломатами в понедельник.

Большинство российских золотовалютных резервов, замороженных странами-участницами санкций в начале войны, находятся в ЕС. Из них 180 миллиардов евро находятся в бельгийском Euroclear, клиринговом центре, выполняющем функции хранителя российских резервов.

Когда российские ценные бумаги достигают срока погашения и реинвестируются финансовыми посредниками, они приносят прибыль. За первые девять месяцев этого года Euroclear получил 3 миллиарда евро прибыли от замороженных активов.

Euroclear добровольно отделил прибыли, полученные от российских активов, но утверждает, что понес 34 млн евро расходов на управление и юридические расходы, а также, по оценкам, 18 млн евро упущенных возможностей получения дохода. На вопрос о намерениях ЕС использовать эти доходы, Euroclear отказался от комментариев.

ЕС уже давно вынашивает идею налогообложения этих доходов в пользу Украины, но Европейский центральный банк и некоторые столицы ЕС, в частности Париж, Берлин и Брюссель, выразили сомнения. Они опасаются, что этот шаг расшатает финансовые рынки и ослабит позицию евро как резервной валюты.

Бельгия и Люксембург, в частности, хотят получить гарантии того, что они не будут вынуждены нести все юридические и финансовые риски такого беспрецедентного шага. В Люксембурге находится еще один клиринговый центр, в котором сейчас хранятся замороженные российские активы, – Clearstream.

Для де Кроо важно работать над решением проблемы не только в европейских рамках, но и совместно с другими странами "Группы семи".

Министр финансов США Джанет Йеллен недавно продемонстрировала большую поддержку европейских планов по доступу к замороженным активам. G7 политически поддержала эту идею.

Однако инициатива G7 также рискует привести к еще большим задержкам. Согласованные формулировки в заявлении G7 пока не выходят за рамки "изучения" того, как эти деньги могут быть направлены на поддержку Украины.

Напомним, группа бывших и действующих чиновников, дипломатов и ученых обратилась с открытым письмом к странам "Группы семи" и ЕС, в котором призвала разрешить Украине использовать замороженные активы России.