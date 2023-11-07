У Фінляндії хочуть заборонити імпорт СПГ з Росії

Міністр з питань довкілля та клімату Кай Мюккянен заявив про намір на національному законодавчому рівні заборонити імпорт скрапленого природного газу (СПГ) з РФ.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив інформаційному агентству Uutissuomalainen, повідомляє Yle.

За його словами, відповідну заборону запропонують в межах реалізації нового пакета Євросоюзу щодо газового ринку.

"У пакеті з'явиться параграф, що дозволяє встановити заборону. Члени ЄС можуть використовувати цей пункт на свій розсуд, і його легко буде ввести в законодавство Фінляндії", – зазначив Мюккянен.

Міністр вважає, що імпорт російського СПГ до Фінляндії можливо заборонити протягом двох років після набрання чинності пакета ЄС щодо газового ринку. Він також висловив сподівання, що переговори щодо пакета завершать протягом 2024 року.

За інформацією Uutissuomalainen, державна компанія Фінляндії Gasum продовжує імпортувати СПГ із Росії, отримуючи мінімальну кількість газу в межах довгострокового договору.

На сьогодні немає правових підстав для призупинення закупівель СПГ, оскільки ЄС не ввів санкцій на його імпорт з РФ. Трубопровідний газ не постачають до Фінляндії з травня 2022 року після того, як Gasum не пішов на вимоги РФ платити за нього в рублях.

Раніше Литва заборонила з листопада будь-який імпорт, завантаження та дегазацію російського скрапленого газу (СПГ) на всіх об’єктах.

Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон навесні закликала країни ЄС припинити постачання російського СПГ. Вона заявила, що компаніям не слід продовжувати довгострокові контракти після закінчення поточних.

Оприлюднене перед цим дослідження антикорупційної групи Global Witness показало, що країни ЄС купили 22 мільйони кубометрів російського СПГ у період із січня по липень 2023 року – порівняно з 15 мільйонами кубометрів за аналогічний період 2021 року, тобто зростання склало 40%.