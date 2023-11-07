В Финляндии хотят запретить импорт СПГ из России

Министр по вопросам окружающей среды Финляндии и климата Кай Мюккянен заявил о намерении на национальном законодательном уровне запретить импорт сжиженного природного газа (СПГ) из РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил информационному агентству Uutissuomalainen, сообщает Yle.

По его словам, соответствующий запрет предложат в рамках реализации нового пакета Евросоюза по газовому рынку.

"В пакете появится параграф, позволяющий установить запрет. Члены ЕС могут использовать этот пункт по своему усмотрению, и его легко будет ввести в законодательство Финляндии", – отметил Мюккянен.

Министр считает, что импорт российского СПГ в Финляндию возможно запретить в течение двух лет после вступления в силу пакета ЕС по газовому рынку. Он также выразил надежду, что переговоры по пакету завершат в течение 2024 года.

По информации Uutissuomalainen, государственная компания Финляндии Gasum продолжает импортировать СПГ из России, получая минимальное количество газа в рамках долгосрочного договора.

На сегодняшний день нет правовых оснований для приостановки закупок СПГ, поскольку ЕС не ввел санкций на его импорт из РФ. Трубопроводный газ не поставляется в Финляндию с мая 2022 года после того, как Gasum не пошел на требования РФ платить за него в рублях.

Ранее Литва запретила с ноября любой импорт, загрузку и дегазацию российского сжиженного газа на всех объектах.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон весной призвала страны ЕС прекратить поставки российского СПГ. Она заявила, что компаниям не следует продлевать долгосрочные контракты после окончания текущих.

Обнародованное перед этим исследование антикоррупционной группы Global Witness показало, что страны ЕС купили 22 млн кубометров российского СПГ в период с января по июль 2023 года – по сравнению с 15 млн кубометров за аналогичный период 2021 года, то есть рост составил 40%.