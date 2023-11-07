Круїзний лайнер потрапив у шторм біля берегів Франції: постраждали 100 пасажирів

Круїзний лайнер Spirit of Discovery потрапив у шторм у Біскайській затоці біля берегів західної Франції, внаслідок чого постраждали 100 пасажирів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Інцидент стався у суботу. Під час негоди лайнер Spirit of Discovery відхилився набік, коли виконував маневр для своєї безпеки.

Більшість пасажирів отримали незначні травми, але п'ятеро людей потребували медичної допомоги.

Корабель повернувся в британський Портсмут в понеділок увечері, а пасажири зійшли на берег у вівторок вранці.

Круїзний лайнер Spirit of Discovery фото: Getty images

Лайнер відправився на Канарські острови 24 жовтня з близько 1 000 осіб на борту. Кінцевою зупинкою було заплановано Лас-Пальмас.

Перші 10 днів 14-денного запланованого круїзу пройшли без проблем. Однак екіпаж скасував візит до Лас-Пальмасу і замість цього спробував попрямувати до Ла-Коруньї на північному заході Іспанії.

Дорогою до Ла-Коруньї порт був закритий через попередження про шторм, тому екіпаж вирішив повернутися до Великої Британії раніше, сподіваючись випередити негоду.

Однак, коли судно перебувало в Біскайській затоці, почався шторм, і система безпеки лайнера спрацювала, змусивши його різко повернути ліворуч і фактично зупинитися.

Корабель залишався нерухомим, поки погодні умови не покращилися, після чого лайнер повернувся до Портсмута.

Нагадаємо, 12 вересня круїзний лайнер Ocean Explorer, на борту якого перебувало 206 осіб, сів на мілину біля східної Гренландії.

Через два дні корабель витягнули з мілини під час припливу.