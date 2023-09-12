Біля Гренландії на мілину сів круїзний лайнер з 206 людьми

Круїзний лайнер, на борту якого перебуває 206 осіб, сів на мілину біля східної Гренландії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє об'єднане арктичне командування данських військових (JAC), інформує Reuters.

Судно Ocean Explorer сіло на мілину в понеділок в національному парку приблизно за 1400 км на північний схід від столиці Гренландії Нуука.

Як зазначають у JAC, повідомлень про постраждалих не надходило.

"Найближча допомога знаходиться далеко, наші підрозділи далеко, а погода може бути дуже несприятливою", – заявив керівник операцій JAC Брайан Єнсен.

Втім, за його словами, данські військові не бачать безпосередньої загрози життю людей або навколишньому середовищу.

Представник австралійського круїзного оператора Aurora Expeditions повідомив, що всі на борту судна перебувають у безпеці і почуваються добре.

JAC повідомило, що попросило круїзний лайнер, який знаходиться ближче до Ocean Explorer, залишитися в цьому районі, щоб він міг надати допомогу в разі зміни ситуації.

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