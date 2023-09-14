Круїзний лайнер з 206 людьми витягнули з мілини біля Гренландії

Круїзний лайнер, на борту якого перебуває 206 осіб, витягнули з мілини в Гренландії під час припливу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили влада і власник судна, інформує AP.

За словами власника судна, копенгагенської компанії SunStone Ships, та Арктичного командування Данії, яке координувало операцію, лайнер витягнув дослідницький корабль під час припливу.

Зазначають, що ніхто на борту не постраждав, забруднення довкілля не відбулося, а корпус судна не отримав пробоїн. Корабель, який витягнув лайнер з мілини, називається Tarajoq і належить Гренландському інституту природних ресурсів.

Як заявив власник лайнера, судно та його пасажирів направлять в порт, звідки пасажири зможуть повернутися додому.

Австралійська газета The Sydney Morning Herald процитувала пенсіонера з Австралії Стівена Фрейзера, який перебуває на лайнері: "Всі в доброму гуморі. Це трохи розчаровує, але ми знаходимося в прекрасному куточку світу".

Данське морське відомство звернулося до поліції Гренландії з проханням розслідувати, чому судно сіло на мілину і чи були порушені якісь закони.

Круїзний лайнер Ocean Explorer, на борту якого перебуває 206 осіб, сів на мілину біля східної Гренландії у понеділок.

Інцидент відбувся в національному парку приблизно за 1400 км на північний схід від столиці Гренландії Нуука.

Раніше у Греції міністр з питань судноплавства Мілтіадіс Варвіціотіс пішов у відставку після шквалу критики через його коментар у телеефірі з приводу загибелі пасажира порому.