Круизный лайнер попал в шторм у берегов Франции: пострадали 100 пассажиров

Круизный лайнер Spirit of Discovery попал в шторм в Бискайском заливе у берегов западной Франции, в результате чего пострадали 100 пассажиров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Инцидент произошел в субботу. Во время непогоды лайнер Spirit of Discovery отклонился набок, когда выполнял маневр для своей безопасности.

Большинство пассажиров получили незначительные травмы, но пять человек нуждались в медицинской помощи.

Корабль вернулся в британский Портсмут в понедельник вечером, а пассажиры сошли на берег во вторник утром.

Круїзний лайнер Spirit of Discovery фото: Getty images

Лайнер отправился на Канарские острова 24 октября с 1000 человек на борту. Конечной остановкой был запланирован Лас-Пальмас.

Первые 10 дней 14-дневного запланированного круиза прошли без проблем. Однако экипаж отменил визит в Лас-Пальмас и вместо этого попытался направиться в Ла-Корунью на северо-западе Испании.

По дороге в Ла-Корунью порт был закрыт из-за предупреждения о шторме, поэтому экипаж решил вернуться в Великобританию раньше, надеясь опередить непогоду.

Однако, когда судно находилось в Бискайском заливе, начался шторм, и система безопасности лайнера сработала, заставив его резко повернуть налево и фактически остановиться.

Корабль оставался неподвижным, пока погодные условия не улучшились, после чего лайнер вернулся в Портсмут.

Напомним, 12 сентября круизный лайнер Ocean Explorer, на борту которого находилось 206 человек, сел на мель у восточной Гренландии.

Через два дня судно сняли с мели во время прилива.