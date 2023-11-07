Круизный лайнер попал в шторм у берегов Франции: пострадали 100 пассажиров
Вторник, 7 ноября 2023, 14:12
Круизный лайнер Spirit of Discovery попал в шторм в Бискайском заливе у берегов западной Франции, в результате чего пострадали 100 пассажиров.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Инцидент произошел в субботу. Во время непогоды лайнер Spirit of Discovery отклонился набок, когда выполнял маневр для своей безопасности.
Большинство пассажиров получили незначительные травмы, но пять человек нуждались в медицинской помощи.
Корабль вернулся в британский Портсмут в понедельник вечером, а пассажиры сошли на берег во вторник утром.
Лайнер отправился на Канарские острова 24 октября с 1000 человек на борту. Конечной остановкой был запланирован Лас-Пальмас.
Первые 10 дней 14-дневного запланированного круиза прошли без проблем. Однако экипаж отменил визит в Лас-Пальмас и вместо этого попытался направиться в Ла-Корунью на северо-западе Испании.
По дороге в Ла-Корунью порт был закрыт из-за предупреждения о шторме, поэтому экипаж решил вернуться в Великобританию раньше, надеясь опередить непогоду.
Однако, когда судно находилось в Бискайском заливе, начался шторм, и система безопасности лайнера сработала, заставив его резко повернуть налево и фактически остановиться.
Корабль оставался неподвижным, пока погодные условия не улучшились, после чего лайнер вернулся в Портсмут.
Напомним, 12 сентября круизный лайнер Ocean Explorer, на борту которого находилось 206 человек, сел на мель у восточной Гренландии.
Через два дня судно сняли с мели во время прилива.