Суд у Німеччині відхилив вимогу двох важкохворих дозволити їм придбати препарат для евтаназії

Суд у Німеччині не задовольнив позов двох важкохворих пацієнтів, які вимагали дозволити їм придбати препарат для евтаназії.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Федеральний адміністративний суд не задовольнив позов двох важкохворих пацієнтів, які добиваються дозволу придбати летальну дозу препарату пентобарбітал, щоб припинити свої страждання.

Чоловіки у 2017 році звернулися до Федерального інституту лікарських засобів (BfArM) щодо придбання пентобарбіталу для того, щоб прийняти летальну дозу у себе вдома у колі родини. Один з пацієнтів майже повністю паралізований через розсіяний склероз, другий – онкохворий.

Інститут тоді відхилив запит, посилаючись на закон щодо наркотичних засобів. Пацієнти без успіху оскаржили відмову в судах землі Північний Рейн-Вестфалія і після того звернулись до Федерального адміністративного суду.

Цей суд у підсумку також не задовольнив їхній позов та дійшов висновку, що особи, які хочуть скоїти суїцид, "мають інші варіанти", і відмова надати цей препарат не порушує їхнього права за власним рішенням піти з життя, тоді як небезпека зловживання препаратом є значною.

Їхній адвокат заявив, що пацієнти після цієї невдачі можливо спробують звернутися до Федерального конституційного суду після того, як юристи вивчать обґрунтування у рішенні суду.

У 2017 році Федеральний адміністративний суд вже ухвалював рішення про те, що у "надзвичайно виняткових випадках" пацієнтам може бути дозволено придбати препарати для безболісного завершення життя.

У 2020 Федеральний конституційний суд Німеччини визнав, що людина повинна мати право здійснити суїцид за своїм рішенням з допомогою сторонніх осіб.

Проте після того жоден з проєктів закону про асистований суїцид не пройшов через парламент.

Тим часом Італія надала громадянство невиліковно хворій 8-місячній британській дівчинці після того, як суд у Британії підтримав рішення про відмову від лікування, яке підтримувало її життя.