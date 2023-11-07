Суд в Германии отклонил требование двух тяжелобольных разрешить им приобрести препарат для эвтаназии

Суд в Германии не удовлетворил иск двух тяжелобольных пациентов, которые требовали разрешить им приобрести препарат для эвтаназии.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Федеральный административный суд не удовлетворил иск двух тяжелобольных пациентов, которые добиваются разрешения приобрести летальную дозу препарата пентобарбитал, чтобы прекратить свои страдания.

Мужчины в 2017 году обратились в Федеральный институт лекарственных средств (BfArM) относительно приобретения пентобарбитала для того, чтобы принять летальную дозу у себя дома в кругу семьи. Один из пациентов почти полностью парализован из-за рассеянного склероза, второй – онкобольной.

Институт тогда отклонил запрос, ссылаясь на закон о наркотических средствах. Пациенты безуспешно обжаловали отказ в судах земли Северный Рейн-Вестфалия и после того обратились в Федеральный административный суд.

Этот суд в итоге также не удовлетворил их иск и пришел к выводу, что лица, которые хотят совершить суицид, "имеют другие варианты", и отказ предоставить этот препарат не нарушает их права по собственному решению уйти из жизни, тогда как опасность злоупотребления препаратом является значительной.

Их адвокат заявил, что пациенты после этой неудачи возможно попытаются обратиться в Федеральный конституционный суд после того, как юристы изучат обоснование в решении суда.

В 2017 году Федеральный административный суд уже принимал решение о том, что в "чрезвычайно исключительных случаях" пациентам может быть разрешено приобрести препараты для безболезненного завершения жизни.

В 2020 году Федеральный конституционный суд Германии признал, что человек должен иметь право совершить суицид по своему решению с помощью посторонних лиц.

Однако после этого ни один из проектов закона об ассистированном суициде не прошел через парламент.

Тем временем Италия предоставила гражданство неизлечимо больной 8-месячной британской девочке после того, как суд в Британии поддержал решение об отказе от лечения, которое поддерживало ее жизнь.