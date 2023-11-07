Польська опозиція готує коаліційну угоду попри те, що формувати уряд доручили Моравецькому

Польська опозиція готує проєкт коаліційної угоди і готується презентувати його – попри те, що президент Анджей Дуда доручив формування уряду представнику формального переможця виборів, партії "Право і справедливість".

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

За інформацією журналістів, опозиція планує презентувати проєкт коаліційної угоди у п’ятницю.

Імена міністрів ще не будуть розкривати – ці деталі можуть погоджувати в останній момент перед підписанням угоди.

Але деякі деталі відомі вже зараз. Портфель міністра охорони здоров’я ймовірно отримає "Громадянська платформа", а Мінінфраструктури – Польська селянська партія, яка входить до блоку "Третій шлях".

Нагадаємо, у понеділок президент Польщі Анджей Дуда оголосив, що доручить формування нового уряду після парламентських виборів 15 жовтня чинному прем'єр-міністру від партії влади "Право і справедливість" Матеушу Моравецькому.

Хоча "ПіС" і має найбільше представництво в Сеймі, вона не змогла заручитись достатньою підтримкою голосів, аби гарантувати собі більшість. Тому з великою ймовірністю в разі провалу спроб Моравецького сформувати уряд це право перейде до опозиції.

Відомо, що більшість поляків вважають Туска найкращим кандидатом на формування нового уряду країни.

Детально на цю тему – у відеоблозі ЄвроПравди, а також у статті Туск та його команда: як опозиція домовляється про новий уряд Польщі.