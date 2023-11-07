Польская оппозиция готовит коалиционное соглашение, хотя формировать правительство поручили ПиС

Польская оппозиция готовит проект коалиционного соглашения и готовится представить его – несмотря на то, что президент Анджей Дуда поручил формирование правительства представителю формального победителя выборов, партии "Право и справедливость".

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

По информации журналистов, оппозиция планирует представить проект коалиционного соглашения в пятницу.

Имена министров еще не будут раскрывать – эти детали могут согласовывать в последний момент перед подписанием соглашения.

Но некоторые детали известны уже сейчас. Портфель министра здравоохранения вероятно получит "Гражданская платформа", а Мининфраструктуры – Польская крестьянская партия, которая входит в блок "Третий путь".

Напомним, в понедельник президент Польши Анджей Дуда объявил, что поручит формирование нового правительства после парламентских выборов 15 октября действующему премьер-министру от партии власти "Право и справедливость" Матеушу Моравецкому.

Хотя "ПиС" и имеет наибольшее представительство в Сейме, она не смогла заручиться достаточной поддержкой голосов, чтобы гарантировать себе большинство. Поэтому с большой вероятностью в случае провала попыток Моравецкого сформировать правительство это право перейдет к оппозиции.

Известно, что большинство поляков считают Туска лучшим кандидатом на формирование нового правительства страны.

Подробно на эту тему – в видеоблоге ЕвроПравды, а также в статье Туск и его команда: как оппозиция договаривается о новом правительстве Польши.