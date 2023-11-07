Українці можуть відновити посвідчення водія ще в одній країні ЄС

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України відкрили можливість відновлення втраченого водійського посвідчення в Чехії.

Про це МВС оголосило у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

Раніше в Чехії українські водії могли лише обміняти посвідчення водія, тепер же його також можна відновити у зв’язку із втратою чи викраденням.

Послуга доступна у чеському підрозділі державного підприємства "Документ" за адресою: Прага, площа Республіки 656/8 (ТЦ Котва), на неї можна записатись онлайн або ж стати в живу чергу.

При собі громадяни України повинні мати паспорт, ідентифікаційний номер, а також документ на посвідчення зміни особистих даних за необхідності.

"Після того, як адміністратор отримує необхідні документи, громадянина фотографують. Далі створюється заявка на відновлення посвідчення водія, яку в Україні розглядає адміністратор сервісного центру МВС. У разі схвалення замовник отримує новий документ, видрукований на бланку", – пояснює міністерство.

Окрім Чехії, українські водії вже можуть відновлювати та обмінювати свої посвідчення водія у Польщі, Німеччині, Іспанії та Туреччині. А у Словаччині поки доступний лише обмін цих документів.

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