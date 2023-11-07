Украинцы могут восстановить водительское удостоверение еще в одной стране ЕС

Сервисные центры Министерства внутренних дел Украины открыли возможность восстановления утраченного водительского удостоверения в Чехии.

Об этом МВД объявило во вторник, сообщает "Европейская правда".

Ранее в Чехии украинские водители могли только обменять водительское удостоверение, теперь же его можно восстановить в связи с потерей или похищением.

Услуга доступна в чешском подразделении государственного предприятия "Документ" по адресу: Прага, площадь Республики 656/8 (ТЦ "Котва"), на нее можно записаться онлайн или же встать в живую очередь.

При себе граждане Украины должны иметь паспорт, идентификационный номер, а также документ на удостоверение изменения личных данных при необходимости.

"После того как администратор получает необходимые документы, гражданина фотографируют. Далее создается заявка на восстановление водительского удостоверения, которую в Украине рассматривает администратор сервисного центра МВД. В случае одобрения заказчик получает новый документ отпечатанный на бланке", – объясняет министерство.

Кроме Чехии, украинские водители уже могут восстанавливать и обменивать свои водительские удостоверения в Польше, Германии, Испании и Турции. А в Словакии пока доступен только обмен этих документов.

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