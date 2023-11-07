У Німеччині пропалестинському активісту вперше висунули обвинувачення за антисемітизм

У Німеччині учаснику пропалестинської демонстрації вперше після нападу ХАМАС на Ізраїль висунули звинувачення за антисемітські висловлювання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Прокуратура Мюнхена висунула звинувачення проти Максиміліана Х., який в ефірі телеканалу BR, що транслював акцію, висловив солідарність з бойовиками ХАМАС.

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Інцидент стався 13 жовтня під час пропалестинської демонстрації на площі Одеонсплац, акція була заборонена міською владою Мюнхена.

Підозрюваний сказав в ефірі, що не має співчуття до жертв кривавого нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

"Коли я дивлюся на цей злочин, я кажу: це занадто мало", – наводить видання слова чоловіка.

Після встановлення особи підозрюваного, 30 жовтня в прискореному порядку в окружному суді Мюнхена було пред'явлено звинувачення у виправданні злочинів.

Обвинувальний акт є першим у своєму роді за дії, скоєні в контексті нападу на Ізраїль бойовиків ХАМАС.

Закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років або штрафу.

Раніше у німецькому Франкфурті-на-Майні відбулась пропалестинська демонстрація, учасники якої тримали плакати із зображенням ізраїльського прапора в сміттєвому баку та з рунами СС.

Перед цим віцеканцлер Німеччини Роберт Габек закликав мусульманські об'єднання країни відмежуватися від антиізраїльських акцій та виступити проти антисемітизму.