У Німеччині пропалестинському активісту вперше висунули обвинувачення за антисемітизм
Вівторок, 7 листопада 2023, 17:59
У Німеччині учаснику пропалестинської демонстрації вперше після нападу ХАМАС на Ізраїль висунули звинувачення за антисемітські висловлювання.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.
Прокуратура Мюнхена висунула звинувачення проти Максиміліана Х., який в ефірі телеканалу BR, що транслював акцію, висловив солідарність з бойовиками ХАМАС.
Інцидент стався 13 жовтня під час пропалестинської демонстрації на площі Одеонсплац, акція була заборонена міською владою Мюнхена.
Підозрюваний сказав в ефірі, що не має співчуття до жертв кривавого нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.
"Коли я дивлюся на цей злочин, я кажу: це занадто мало", – наводить видання слова чоловіка.
Після встановлення особи підозрюваного, 30 жовтня в прискореному порядку в окружному суді Мюнхена було пред'явлено звинувачення у виправданні злочинів.
Обвинувальний акт є першим у своєму роді за дії, скоєні в контексті нападу на Ізраїль бойовиків ХАМАС.
Закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років або штрафу.
Раніше у німецькому Франкфурті-на-Майні відбулась пропалестинська демонстрація, учасники якої тримали плакати із зображенням ізраїльського прапора в сміттєвому баку та з рунами СС.
Перед цим віцеканцлер Німеччини Роберт Габек закликав мусульманські об'єднання країни відмежуватися від антиізраїльських акцій та виступити проти антисемітизму.