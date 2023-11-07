В Германии пропалестинскому активисту впервые предъявили обвинение за антисемитизм
Вторник, 7 ноября 2023, 17:59
В Германии участнику пропалестинской демонстрации впервые после нападения ХАМАС на Израиль выдвинули обвинения в антисемитских высказываниях.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.
Прокуратура Мюнхена выдвинула обвинения против Максимилиана Х., который в эфире телеканала BR, который транслировал акцию, выразил солидарность с боевиками ХАМАС.
Инцидент произошел 13 октября во время пропалестинской демонстрации на площади Одеонсплац, акция была запрещена городскими властями Мюнхена.
Подозреваемый сказал в эфире, что не имеет сочувствия к жертвам кровавого нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября.
"Когда я смотрю на это преступление, я говорю: это слишком мало", – приводит издание слова мужчины.
После установления личности подозреваемого, 30 октября в ускоренном порядке в окружном суде Мюнхена было предъявлено обвинение в оправдании преступлений.
Обвинительный акт является первым в своем роде за действия, совершенные в контексте нападения на Израиль боевиков ХАМАС.
Закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или штрафа.
Ранее в немецком Франкфурте-на-Майне состоялась пропалестинская демонстрация, участники которой держали плакаты с изображением израильского флага в мусорном баке и с рунами СС.
Ранее вице-канцлер Германии Роберт Габек призвал мусульманские объединения страны отмежеваться от антиизраильских акций и выступить против антисемитизма.