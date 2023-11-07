В Германии пропалестинскому активисту впервые предъявили обвинение за антисемитизм

В Германии участнику пропалестинской демонстрации впервые после нападения ХАМАС на Израиль выдвинули обвинения в антисемитских высказываниях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Прокуратура Мюнхена выдвинула обвинения против Максимилиана Х., который в эфире телеканала BR, который транслировал акцию, выразил солидарность с боевиками ХАМАС.

Инцидент произошел 13 октября во время пропалестинской демонстрации на площади Одеонсплац, акция была запрещена городскими властями Мюнхена.

Подозреваемый сказал в эфире, что не имеет сочувствия к жертвам кровавого нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября.

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"Когда я смотрю на это преступление, я говорю: это слишком мало", – приводит издание слова мужчины.

После установления личности подозреваемого, 30 октября в ускоренном порядке в окружном суде Мюнхена было предъявлено обвинение в оправдании преступлений.

Обвинительный акт является первым в своем роде за действия, совершенные в контексте нападения на Израиль боевиков ХАМАС.

Закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или штрафа.

Ранее в немецком Франкфурте-на-Майне состоялась пропалестинская демонстрация, участники которой держали плакаты с изображением израильского флага в мусорном баке и с рунами СС.

Ранее вице-канцлер Германии Роберт Габек призвал мусульманские объединения страны отмежеваться от антиизраильских акций и выступить против антисемитизма.