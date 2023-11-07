Кулеба: Ми запропонували ЄС, як позбавитись залежності від російського атома

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна розчарована відсутністю пропозицій ЄС щодо санкцій проти російського ядерного сектора, хоча й пропонувала, як позбутись залежності від Росії в цьому плані.

Про це Кулеба сказав у Брюсселі у вівторок під час спілкування з журналістами, повідомляє "Європейська правда".

За словами голови МЗС, держави Євросоюзу "роблять велику помилку", не накладаючи санкції на російський ядерний сектор, "дозволяючи Росії заробляти на ядерній індустрії".

"Україна разом із компанією Westinghouse запропонувала рішення, яке руйнує монополію Росії на постачання палива на атомні електростанції в країнах ЄС, побудовані Росією і Радянським Союзом. Ми дали вудку в руки ЄС, щоб вона спіймала велику жирну санкційну рибку "Росатому". Але на жаль, ми поки що цього результату не бачимо", – додав він.

Кулеба підкреслив, що Київ вважає такий підхід Брюсселя помилкою і "відверто" про це говорить.

Ще влітку президент Володимир Зеленський закликав ЄС працювати над наступним пакетом санкцій і запровадити обмеження проти російської компанії "Росатом". Але в новому пакеті санкцій ЄС, як відомо, таких кроків не буде.

Річ у тім, що "Росатом" є провідним гравцем на світовому ринку в плані хімічного процесу перетворення руди на ядерне паливо. Існують лише кілька західних постачальників послуг зі збагачення ядерного палива, і їх, кажуть західні держави, недостатньо для заміщення поставок із РФ.

У США вважають, що їхня залежність від російського ядерного палива становить критичну загрозу національній безпеці та кліматичним цілям.