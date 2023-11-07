Кулеба: Мы предложили ЕС, как избавиться от зависимости от российского атома

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина разочарована отсутствием предложений ЕС по санкциям против российского ядерного сектора, хотя и предлагала, как избавиться от зависимости от России в этом плане.

Об этом Кулеба сказал в Брюсселе во вторник во время общения с журналистами, сообщает "Европейская правда".

По словам главы МИД, государства Евросоюза "делают большую ошибку", не накладывая санкции на российский ядерный сектор, "позволяя России зарабатывать на ядерной индустрии".

"Украина вместе с компанией Westinghouse предложила решение, которое разрушает монополию России на поставку топлива на атомные электростанции в странах ЕС, построенные Россией и Советским Союзом. Мы дали удочку в руки ЕС, чтобы она поймала большую жирную санкционную рыбку "Росатома". Но к сожалению, мы пока этого результата не видим", – добавил он.

Кулеба подчеркнул, что Киев считает такой подход Брюсселя ошибкой и "откровенно" об этом говорит.

Еще летом президент Владимир Зеленский призвал ЕС работать над следующим пакетом санкций и ввести ограничения против российской компании "Росатом". Но в новом пакете санкций ЕС, как известно, таких шагов не будет.

Дело в том, что "Росатом" является ведущим игроком на мировом рынке в плане химического процесса преобразования руды в ядерное топливо. Существует лишь несколько западных поставщиков услуг по обогащению ядерного топлива, и их, говорят западные государства, недостаточно для замещения поставок из РФ.

В США считают, что их зависимость от российского ядерного топлива представляет критическую угрозу национальной безопасности и климатическим целям.