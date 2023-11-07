Кулеба: у ЄС запропонували можливу форму спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що у ЄС представили йому своє бачення щодо можливої форми спецтрибуналу для притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда", про це він сказав під час спілкування зі ЗМІ у Брюсселі.

За словами Кулеби, бачення Євросоюзу щодо можливої форми спеціального трибуналу для переслідування злочину агресії РФ проти України презентував йому єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

"Європейський Союз дуже довго працював над цим варіантом. Сьогодні я отримав можливість детально проговорити формат цього трибуналу", – сказав Кулеба під час спілкування з журналістами у Брюсселі.

Деталі цієї пропозиції він не розкрив.

Кулеба зазначив, вони домовилися провести додаткову дискусію, щоб оцінити цю пропозицію з юридичної та політичної точки зору.

Як відомо, українська влада визнала, що не зможе заручитися підтримкою для запропонованого нею формату трибуналу на основі резолюції Генеральної асамблеї ООН, натомість погодилась на дещо видозмінений формат так званого "гібридного трибуналу".

На думку глави МЗС України, "гібридний трибунал" не дає відповіді, як покарати вище керівництво Росії.

Про це "ЄвроПравда" розповідала у статті "Гаазький трибунал" стає реальністю: як Україна та Захід домовляються про спецсуд для Путіна.