До кінця року Україна має приєднатися до програми ЄС з транскордонної співпраці Interreg Europe, що дозволить їй створювати власні проєкти і фінансувати їх за кошти ЄС.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда", про це на конференції заявила віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Цього року Україна стане частиною великої програми – Interreg Europe, що дозволить не лише брати участь у проєктах у Європі, але й також формувати самостійні проєкти разом з регіонами та забезпечувати їх фінансування за рахунок Євросоюзу", – розповіла Стефанішина.

Вона зазначила, що за останні роки Україна приєдналася до "всіх можливих" програм, які відкривають фінансування для регіонів, і для використання цих можливостей важливо, щоби місцева влада проявляла ініцативу.

"Ми бачимо, що саме ті регіони, які займали проативну позицію, формували власні спроможності, можуть перекривати недостатнє фінансування у тих сферах, які не забезпечені повністю держбюджетом", – додала віцепрем’єрка.

Нагадаємо, цього року Єврокомісія вирішила віддати Україні та Молдові 135 млн євро, що передбачалися в рамках програм Interreg для Росії і Білорусі.

Наприкінці 2022 року Єврокомісія виділила понад 530 млн євро на транскордонне співробітництво з Україною та Молдовою.