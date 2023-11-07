До конца года Украина должна присоединиться к программе ЕС по трансграничному сотрудничеству Interreg Europe, что позволит ей создавать собственные проекты и финансировать их за средства ЕС.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда", об этом на конференции заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"В этом году Украина станет частью большой программы – Interreg Europe, что позволит не только участвовать в проектах в Европе, но и также формировать самостоятельные проекты вместе с регионами и обеспечивать их финансирование за счет Евросоюза", – рассказала Стефанишина.

Она отметила, что за последние годы Украина присоединилась ко "всем возможным" программам, которые открывают финансирование для регионов, и для использования этих возможностей важно, чтобы местные власти проявляли инициативу.

"Мы видим, что именно те регионы, которые занимали проативную позицию, формировали собственные способности, могут перекрывать недостаточное финансирование в тех сферах, которые не обеспечены полностью госбюджетом", – добавила вице-премьер.

Напомним, в этом году Еврокомиссия решила отдать Украине и Молдове 135 млн евро, которые предусматривались в рамках программ Interreg для России и Беларуси.

В конце 2022 года Еврокомиссия выделила более 530 млн евро на трансграничное сотрудничество с Украиной и Молдовой.