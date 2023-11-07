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Cанду подякувала Румунії та Україні за допомогу з евакуацією громадян Молдови із сектора Гази

Вівторок, 7 листопада 2023, 21:05

Президентка Молдови Мая Санду повідомила, що з сектора Гази до Молдови вдалося евакуювати 36 громадян Молдови, та подякувала за сприяння у цьому Румунії та Україні.

Як пише "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму Twitter (X), деталі щодо евакуації громадян Молдови наводить Newsmaker.

Санду повідомила, що з сектора Гази до Єгипту вдалося евакуювати 36 громадян Молдови. 

На цей час вони перебувають у Каїрі, а далі вирушать до Бухареста разом з громадянами Румунії спецрейсом, який організувало МЗС Румунії, після чого автобусом прибудуть до Молдови. 

"Висловлюю глибоку подяку президенту Румунії Клаусу Йоганнісу та президенту України Володимиру Зеленському за підтримку Румунії та України у цій майже місячній операції з евакуації громадян Молдови із сектора Гази", – зазначила президентка Молдови.

В МЗС України у коментарі "ЄвроПравді" зазначили, що поки що не можуть розкривати деталей, оскільки процес евакуації громадян ще триває.

Нагадаємо, США визнали, що у секторі Гази протягом жовтня внаслідок бойових дій між бойовиками ХАМАС та Ізраїлем загинули та отримали поранення "тисячі" людей.

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