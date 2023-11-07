Cанду подякувала Румунії та Україні за допомогу з евакуацією громадян Молдови із сектора Гази

Президентка Молдови Мая Санду повідомила, що з сектора Гази до Молдови вдалося евакуювати 36 громадян Молдови, та подякувала за сприяння у цьому Румунії та Україні.

Як пише "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму Twitter (X), деталі щодо евакуації громадян Молдови наводить Newsmaker.

Санду повідомила, що з сектора Гази до Єгипту вдалося евакуювати 36 громадян Молдови.

На цей час вони перебувають у Каїрі, а далі вирушать до Бухареста разом з громадянами Румунії спецрейсом, який організувало МЗС Румунії, після чого автобусом прибудуть до Молдови.

"Висловлюю глибоку подяку президенту Румунії Клаусу Йоганнісу та президенту України Володимиру Зеленському за підтримку Румунії та України у цій майже місячній операції з евакуації громадян Молдови із сектора Гази", – зазначила президентка Молдови.

I am deeply grateful to Presidents @KlausIohannis and @ZelenskyyUa for Romania’s and Ukraine’s support in our nearly month-long mission to evacuate Moldovan citizens from the Gaza Strip.



Vă mulțumesc. Дякую. — Maia Sandu (@sandumaiamd) November 7, 2023

В МЗС України у коментарі "ЄвроПравді" зазначили, що поки що не можуть розкривати деталей, оскільки процес евакуації громадян ще триває.

Нагадаємо, США визнали, що у секторі Гази протягом жовтня внаслідок бойових дій між бойовиками ХАМАС та Ізраїлем загинули та отримали поранення "тисячі" людей.

Читайте також: Головою, а не лише серцем. Зеленський має відмовитися від емоційних рішень щодо війни в Ізраїлі