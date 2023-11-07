Санду поблагодарила Румынию и Украину за помощь с эвакуацией граждан Молдовы из сектора Газы

Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что из сектора Газа в Молдову удалось эвакуировать 36 граждан Молдовы, и поблагодарила за содействие в этом Румынию и Украину.

Как пишет "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем Twitter (X), детали по эвакуации граждан Молдовы приводит Newsmaker.

Санду сообщила, что из сектора Газа в Египет удалось эвакуировать 36 граждан Молдовы.

В настоящее время они находятся в Каире, а дальше отправятся в Бухарест вместе с гражданами Румынии спецрейсом, который организовало МИД Румынии, после чего автобусом прибудут в Молдову.

"Выражаю глубокую благодарность президенту Румынии Клаусу Йоханнису и президенту Украины Владимиру Зеленскому за поддержку Румынии и Украины в этой почти месячной операции по эвакуации граждан Молдовы из сектора Газа", – отметила президент Молдовы.

I am deeply grateful to Presidents @KlausIohannis and @ZelenskyyUa for Romania’s and Ukraine’s support in our nearly month-long mission to evacuate Moldovan citizens from the Gaza Strip.



Vă mulțumesc. Дякую. — Maia Sandu (@sandumaiamd) November 7, 2023

В МИД Украины в комментарии "ЕвроПравде" отметили, что пока не могут раскрывать деталей, поскольку процесс эвакуации граждан еще продолжается.

Напомним, США признали, что в секторе Газа в течение октября в результате боевых действий между боевиками ХАМАС и Израилем погибли и получили ранения "тысячи" людей.

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