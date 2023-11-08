Нігерія відмовила у візиті прем'єру Чехії через підтримку ним дій Ізраїлю - ЗМІ

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала у середу мав відвідати Нігерію, однак йому відмовили у візиті.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ČTK.

Петр Фіала сьогодні розпочне свій візит до Гани, яка стане третьою зупинкою в його подорожі країнами Африки на південь від Сахари. Він вирушить до столиці Гани Аккри вранці зі столиці Кенії Найробі. Спочатку передбачалося, що прем'єр-міністр, якого супроводжує велика бізнес-делегація, проведе сьогоднішній день в Нігерії. Але Абуджа в останню хвилину в понеділок оголосила, що не може забезпечити належний прийом і програму, включаючи бізнес-форум.

За даними дипломатичних джерел, крок Нігерії може бути пов'язаний з підтримкою Чехією Ізраїлю в ООН. Зокрема, під час голосування в ГА ООН Чехія проголосувала проти резолюції, яка закликала утримуватися від насильства стосовно цивільних. Україна, як і більшість держав ЄС – утрималася. Нігерія голосувала "за".

Петр Фіала також відвідав Ізраїль 25 жовтня. Слід зазначити, що 25 жовтня – це останній день до сьогодні, коли іноземні лідери держав та урядів здійснювали візити до Ізраїлю. Після цього Ізраїль розпочав наземну операцію в Газі.

Ізраїль зіткнувся зі зростаючою критикою, особливо з боку мусульманських країн, через авіаудари по Газі, які він розпочав після кривавого нападу ХАМАС на південь країни.

Скасування державного візиту прем'єр-міністра є нестандартним кроком і досить сильним дипломатичним жестом, заявив ČTK аналітик Асоціації міжнародних справ Вілем Рехак. На думку політолога Йозефа Млєєнка з факультету соціальних наук Карлового університету, скасування поїздки показує, що чеські міністри повинні враховувати реальні інтереси Чеської Республіки і поводитися більш прагматично у своїх заявах з питань міжнародної політики.

Міністр закордонних справ Ян Ліпавський водночас заявив журналістам у вівторок під час візиту до Відня, що він "не вкладає ніякого глибокого сенсу" у скасування візиту Фіали. Він також зазначив, що не пов'язує цей крок Нігерії з підтримкою Ізраїлю.

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