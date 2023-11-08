Нигерия отказала в визите премьеру Чехии из-за поддержки им действий Израиля - СМИ

Премьер-министр Чехии Петр Фиала в среду должен был посетить Нигерию, однако ему отказали в визите.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ČTK.

Петр Фиала сегодня начнет свой визит в Гану, которая станет третьей остановкой в его путешествии по странам Африки к югу от Сахары. Он отправится в столицу Ганы Аккру утром из столицы Кении Найроби. Первоначально предполагалось, что премьер-министр, которого сопровождает большая бизнес-делегация, проведет сегодняшний день в Нигерии. Но Абуджа в последнюю минуту в понедельник объявила, что не может обеспечить надлежащий прием и программу, включая бизнес-форум.

По данным дипломатических источников, шаг Нигерии может быть связан с поддержкой Чехией Израиля в ООН. В частности, во время голосования в ГА ООН Чехия проголосовала против резолюции, которая призывала воздерживаться от насилия в отношении гражданских. Украина, как и большинство государств ЕС – воздержалась. Нигерия голосовала "за".

Петр Фиала также посетил Израиль 25 октября. Следует отметить, что 25 октября – это последний день до сих пор, когда иностранные лидеры государств и правительств осуществляли визиты в Израиль. После этого Израиль начал наземную операцию в Газе.

Израиль столкнулся с растущей критикой, особенно со стороны мусульманских стран, из-за авиаударов по Газе, которые он начал после кровавого нападения ХАМАС на юг страны.

Отмена государственного визита премьер-министра является нестандартным шагом и довольно сильным дипломатическим жестом, заявил ČTK аналитик Ассоциации международных дел Вилем Рехак. По мнению политолога Йозефа Мленка с факультета социальных наук Карлова университета, отмена поездки показывает, что чешские министры должны учитывать реальные интересы Чешской Республики и вести себя более прагматично в своих заявлениях по вопросам международной политики.

Министр иностранных дел Ян Липавский в то же время заявил журналистам во вторник во время визита в Вену, что он "не вкладывает никакого глубокого смысла" в отмену визита Фиалы. Он также отметил, что не связывает этот шаг Нигерии с поддержкой Израиля.

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