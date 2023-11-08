Зеленський про рішення Єврокомісії: в грудні очікуємо політичне рішення Євроради

Президент Володимир Зеленський відреагував на рішення Єврокомісії рекомендувати початок переговорів з Україною про членство в ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив у розміщеному в Телеграмі зверненні.

За його словами, сьогодні історія України та всієї Європи зробила правильний крок.

Президент назвав рішення Єврокомісії чистим позитивом.

"Попри всі складнощі рухаємося вперед і вже в грудні очікуємо на політичне рішення від Європейської ради", – сказав Зеленський.

"Наша держава має бути у Євросоюзі. Українці на це заслуговують і своїм захистом європейських цінностей, і тим, що навіть у час повномасштабної війни ми дотримуємо свого слова, розвиваючи державні інституції. Всі необхідні рішення ухвалюємо", – заявив він.

Нагадаємо, Європейська комісія рекомендувала державам ЄС розпочати переговори про вступ з Україною, але Київ повинен виконати частину ще не втілених реформ.

Зокрема, Єврокомісія нагадала Україні про необхідність виконати рекомендації Венеційської комісії у частині реформи законодавства щодо нацменшин.

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