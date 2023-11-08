Зеленский о решении Еврокомиссии: В декабре ожидаем политическое решение Евросовета

Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение Еврокомиссии рекомендовать начало переговоров с Украиной о членстве в ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в размещенном в Telegram обращении.

По его словам, сегодня история Украины и всей Европы сделала правильный шаг.

Президент назвал решение Еврокомиссии чистым позитивом.

"Несмотря на все сложности, мы движемся вперед и уже в декабре ожидаем политического решения от Европейского совета", – сказал Зеленский.

"Наше государство должно быть в Евросоюзе. Украинцы этого заслуживают и своей защитой европейских ценностей, и тем, что даже во время полномасштабной войны мы держим свое слово, развивая государственные институты. Все необходимые решения принимаем", – заявил он.

Напомним, Европейская комиссия рекомендовала государствам ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной, но Киев должен выполнить часть еще не воплощенных реформ.

В частности, Еврокомиссия напомнила Украине о необходимости выполнить рекомендации Венецианской комиссии в части реформы законодательства о нацменьшинствах.

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