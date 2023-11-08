Фон дер Ляєн відповіла на заяву свого попередника про "корумповану Україну"

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відповіла на заяви свого попередника Жана-Клода Юнкера про те, що Україна не готова до членства у ЄС, оскільки вона "корумпована".

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала на пресконференції у Брюсселі в середу, коментуючи звіт про розширення ЄС.

Зокрема, фон дер Ляєн відзначила прогрес України у реформах з часів Революції Гідності для того, щоб у майбутньому приєднатися до ЄС.

"Ці реформи вражають. Вони боролися з корупцією, відмиванням грошей, зміцнюючи правову систему. Це все частина реформ, результати яких ми бачимо в повсякденному житті в Україні, тому вони не просто ухвалили закони, а впроваджують їх, тому саме зараз потрібно розпочати переговори про вступ", – зазначила президентка Єврокомісії.

Вона також нагадала про те, що Україна зараз веде війну проти РФ, яка розпочала агресію проти неї.

"Україна веде ще одну вражаючу битву, і це стосується ситуації, коли Росія веде загарбницьку війну проти України, і ми ще раз хочемо надіслати дуже чіткий сигнал європейської підтримки", – додала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, на початку жовтня Юнкер заявив, що європейські партнери не мали б давати українцям "неправдивих обіцянок" щодо швидкого вступу до ЄС, та що країна поки не готова до членства, зокрема, через "корупцію на всіх рівнях суспільства".

У відповідь глава Офісу президента Андрій Єрмак висловив здивування словами Юнкера та заперечив йому.

"Не пригадую, щоби пан Юнкер приїздив в Україну протягом останніх кількох років. Тож трохи дивно чути від нього такі слова", – відповів Єрмак.

Як відомо, 7 листопада Європейська комісія рекомендувала державам ЄС розпочати переговори про вступ з Україною, але Київ повинен виконати частину ще не втілених реформ.

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