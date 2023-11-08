Фон дер Ляйен ответила на заявление своего предшественника о "коррумпированной Украине"

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен ответила на заявления своего предшественника Жана-Клода Юнкера о том, что Украина не готова к членству в ЕС, поскольку она "коррумпирована".

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала на пресс-конференции в Брюсселе в среду, комментируя отчет о расширении ЕС.

В частности, фон дер Ляйен отметила прогресс Украины в реформах со времен Революции Достоинства для того, чтобы в будущем присоединиться к ЕС.

"Эти реформы впечатляют. Они боролись с коррупцией, отмыванием денег, укрепляя правовую систему. Это все часть реформ, результаты которых мы видим в повседневной жизни в Украине, поэтому они не просто приняли законы, а внедряют их, поэтому именно сейчас нужно начать переговоры о вступлении", – отметила президент Еврокомиссии.

Она также напомнила о том, что Украина сейчас ведет войну против РФ, которая начала агрессию против нее.

"Украина ведет еще одну впечатляющую битву, и это касается ситуации, когда Россия ведет захватническую войну против Украины, и мы еще раз хотим послать очень четкий сигнал европейской поддержки", – добавила фон дер Ляйен.

Напомним, в начале октября Юнкер заявил, что европейские партнеры не должны были бы давать украинцам "ложных обещаний" относительно быстрого вступления в ЕС, и что страна пока не готова к членству, в частности, из-за "коррупции на всех уровнях общества".

В ответ руководитель Офиса президента Андрей Ермак выразил недоумение в ответ на слова Юнкера и возразил ему.

"Не припоминаю, чтобы господин Юнкер приезжал в Украину в течение последних нескольких лет. Поэтому немного странно слышать от него такие слова", – ответил Ермак.

Как известно, 8 ноября Европейская комиссия рекомендовала государствам ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной, но Киев должен выполнить часть еще не воплощенных реформ.

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