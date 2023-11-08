Стефанішина пояснила, від чого залежатиме тривалість переговорів про вступ до ЄС

Тривалість переговорів про вступ України до ЄС буде залежати від конкретних домовленостей із державами-членами.

Про це в ефірі телемарафону в середу розповіла віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, багато чого також залежатиме від зміни європейського керівництва після виборів до Європарламенту у 2024 році.

"Дуже багато залежить від конкретних домовленостей із державами-членами і розуміння того, що наступний рік – рік виборів у європейських інституціях. Тобто буде повністю перезапущено керівництво інституцій", – сказала вона.

Стефанішина переконана, що розширення всього ЄС залежатиме від того, наскільки швидко рухатиметься Україна.

Як відомо, 8 листопада Європейська комісія рекомендувала державам ЄС розпочати переговори про вступ з Україною, але Київ повинен виконати частину ще не втілених реформ.

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