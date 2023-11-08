Стефанишина объяснила, от чего будет зависеть продолжительность переговоров о вступлении в ЕС

Продолжительность переговоров о вступлении Украины в ЕС будет зависеть от конкретных договоренностей с государствами-членами.

Об этом в эфире телемарафона рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает "Европейская правда".

Также, по ее словам, многое будет зависеть от смены европейского руководства после выборов в Европарламент в 2024 году.

"Очень многое зависит от конкретных договоренностей с государствами-членами и понимания того, что следующий год – год выборов в европейских институтах. То есть будет полностью перезапущено руководство институтов", – сказала она.

Стефанишина убеждена, что расширение всего ЕС будет зависеть от того, насколько быстро будет двигаться Украина.

Как известно, 8 ноября Европейская комиссия рекомендовала государствам ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной, но Киев должен выполнить часть еще не воплощенных реформ.

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