Президент Еврокомиссии ответила на опасения, что вступление Украины угрожает безопасности ЕС

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала опасения, что будущее вступление Украины может усилить угрозу для безопасности и стабильности Евросоюза из-за постоянной угрозы со стороны России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен спросили, не видит ли она противоречия в заявлениях Еврокомиссии, что расширение ЕС является инвестицией в безопасность и стабильность континента, и тем, что в состав союза собираются принимать Украину – которая сейчас в состоянии войны и с частичной оккупированной территорией, а в случае завершения текущей "горячей фазы" останется риск новой агрессии со стороны России.

"Целью России было стереть Украину с карты мира. Если бы Россия имела успех в этом – представьте, что это означало бы для нашей безопасности. Хорошо, что Россия потерпела неудачу в своих стратегических целях. Украина же как государство, наоборот, сильнее, чем когда-либо", – ответила Урсула фон дер Ляйен.

"И это демонстрирует, как важно стабилизировать демократию в Украине, поддерживать Украину и позаботиться, чтобы Украина смогла выстоять перед этой масштабной агрессией, войной, которую развязала Россия", – добавила президент Еврокомиссии.

Также фон дер Ляйен ответила на заявления своего предшественника Жана-Клода Юнкера о том, что Украина не готова к членству в ЕС, поскольку она "коррумпирована".

Напомним, Европейская комиссия рекомендовала государствам ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной, но Киев должен выполнить часть еще не воплощенных реформ.

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