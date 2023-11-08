Німеччина починає виведення своїх систем ППО Patriot з Польщі

Німеччина розпочинає поступове виведення трьох своїх систем протиповітряної оборони Patriot і військовослужбовців, які їх обслуговують, з Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Німеччини.

"У п'ятницю, 10 листопада 2023 року, німецька оперативна група з протиповітряної і протиракетної оборони завершить свою місію в рамках діяльності НАТО під назвою "Посилена пильність", – йдеться у повідомленні.

Після прощального шикування 15 листопада 2023 року здійснюватиметься поступове виведення до Німеччини персоналу та трьох задіяних вогневих одиниць, зазначили в оборонному відомстві.

"Наші системи Patriot сприяли захисту населення і критично важливої інфраструктури протягом близько дев'яти місяців…Польща і Німеччина пліч-о-пліч захищають східний фланг НАТО – для мене це дуже важлива ознака солідарності всередині Альянсу, а також дружби і солідарності між нашими народами", – заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Німеччина розмістила у Польщі свої системи Patriot разом з екіпажами в січні після того, як на території країни впала ракета, ймовірно, української системи ППО, внаслідок чого загинуло двоє осіб.

Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада минулого року назвав падіння ракети нещасним випадком.

Загалом у Польщі було розгорнуто три німецькі системи Patriot, які обслуговували близько 320 військовослужбовців Бундесверу.