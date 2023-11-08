Посол ЄС передала Шмигалю звіт Єврокомісії щодо прогресу України

Посол Європейського Союзу Катаріна Матернова в середу, на тлі публікації Європейською комісією звіту щодо розширення, передала прем’єр-міністру Денису Шмигалю звіт щодо прогресу України.

Про це Шмигаль повідомив у Facebook, пише "Європейська правда".

"Офіційно отримав від пані посла ЄС в Україні Катаріни Матернової звіт Єврокомісії щодо України в межах Пакета розширення ЄС. Документ рекомендує розпочати перемовини про вступ України в Євросоюз", – написав прем'єр.

Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Він відзначив, що оцінка Єврокомісії допоможе уряду України визначити подальші кроки "на євроінтеграційному шляху".

"Паралельно уряд провів селф-скринінг національного законодавства. Нашим наступним кроком є підготовка до кінця року Національної програми адаптації законодавства України до актів права (acquis) ЄС", – анонсував Шмигаль.

Нагадаємо, у звіті, опублікованому 8 листопада, Єврокомісія рекомендувала розпочати з Києвом переговори про вступ, але перед тим Україна має виконати частину ще не втілених реформ.

Президентка Єврокомісії на брифінгу також відповіла на побоювання, що майбутній вступ України може посилити загрозу для безпеки і стабільності Євросоюзу через те, що Росія продовжить залишатися загрозою для України.

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