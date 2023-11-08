Посол ЕС передала Шмыгалю отчет Еврокомиссии о прогрессе Украины

Посол Европейского Союза Катарина Матернова в среду, на фоне публикации Европейской комиссией отчета по расширению, передала премьер-министру Денису Шмыгалю отчет о прогрессе Украины.

Об этом Шмыгаль сообщил в Facebook, пишет "Европейская правда".

"Официально получил от госпожи посла ЕС в Украине Катарины Матерновой отчет Еврокомиссии по Украине в рамках Пакета расширения ЕС. Документ рекомендует начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз", – написал премьер.

Фото: Денис ШМЫГАЛЬ / Facebook

Он отметил, что оценка Еврокомиссии поможет правительству Украины определить дальнейшие шаги "на евроинтеграционном пути".

"Параллельно правительство провело селф-скрининг национального законодательства. Нашим следующим шагом является подготовка до конца года Национальной программы адаптации законодательства Украины к актам права (acquis) ЕС", – анонсировал Шмыгаль.

Напомним, в отчете, опубликованном 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала государствам ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной, но Киев должен выполнить часть еще не воплощенных реформ.

Президент Еврокомиссии на брифинге также ответила на опасения, что будущее вступление Украины может усилить угрозу для безопасности и стабильности Евросоюза из-за того, что Россия продолжит оставаться угрозой для Украины.

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