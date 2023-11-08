Октябрь 2023 года стал самым теплым в истории наблюдений

Октябрь 2023 года стал самым теплым по всему миру, побив рекорд 2019 года.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные опубликовала европейская программа исследования окружающей среды и безопасности Copernicus.

Среднемесячная температура воздуха на суше составила 15.30°C, что на 0.85°C больше средних показателей октября в 1991-2020 годах и на 0.40°C больше, чем в предыдущем рекордно теплом октябре 2019 года.

Месяц был примерно на 1.7°C теплее, чем оценки для средних показателей октября 1850-1900 годов – условно доиндустриальной эпохи.

Непосредственно для Европы октябрь 2023 года стал четвертым самым теплым в истории наблюдений, со среднемесячной температурой на 1.30°C выше, чем европейские показатели 1991-2020 годов.

Средняя температура на поверхности моря в широтах, меньших 60°, стала также рекордной – 20.79°C.

"Можно почти с уверенностью сказать, что 2023 год станет самым теплым в истории наблюдений, он уже сейчас на 1.43ºC теплее средних показателей доиндустриальной эпохи", – отметила Саманта Бургес, заместитель руководителя отдела по вопросам изменений климата службы Copernicus.

Напомним, сентябрь этого года также оказался самым жарким для Европы и всего мира, побив рекорд 2020 года.