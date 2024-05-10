Ліві радикали під червоним прапором штурмували завод Tesla під Берліном

У Німеччині ліворадикали влаштували протест проти діяльності автомобільного заводу Tesla в містечку Грюнхайде, що під Берліном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Деякі демонстранти прорвалися через колії заводської залізниці і перелізли через дикі паркани, що призвело до сутичок з поліцією.

Reuters

Учасники штурму розділилися на дві групи, щоб заплутати поліцію.

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Представник поліції описав ситуацію як "динамічну". Один активіст отримав поранення, постраждали також троє поліцейських.

Поліцейські охороняли залізничні колії, лінії електро- та водопостачання, а також трансформаторну підстанцію поблизу автозаводу.

Демонстранти змогли прорватися, оскільки територія заводу занадто велика для того, щоб убезпечити всі можливі місця.

Reuters

За непідтвердженою інформацією, кількох учасників акції затримали.

Близько полудня групі людей вдалося потрапити на територію аеродрому Нойхарденберг, де припарковані сотні автомобілів Tesla.

За повідомленням поліції, наразі вони блокують під'їзну дорогу біля головних воріт, а також пустили у хід піротехніку.

Штурм розпочався із зареєстрованого маршу противників Tesla в протестному таборі в Грюнхайде. Учасники мали пройти маршем пройти по шосе L23 до заводу Tesla. За словами поліції, вся процесія раптово розбіглась на станції Фангшляйзе. Сотні учасників побігли праворуч і ліворуч від дороги в ліс, намагаючись перелізти через паркани на територію заводу.

Демонстранти почали штурм підприємства під червоним прапором із гаслом "Зруйнуємо капіталізм, створимо майбутнє".

Reuters

З четверга біля заводу зібралися близько 1200 активістів з усієї Європи. Вони встановили намети, прапори Палестини і трохи видозмінений прапор німецького терористичного руху RAF.

Нагадаємо, у березні невідомі здійснили підпал на електролінії, яка живить завод Tesla. Внаслідок цього виробництво виявилось знеструмленим, постачання досі не відновлене. У компанії оцінюють збитки від простою у мільйони доларів.

Розслідування підпалу взяла на себе Федеральна прокуратура Німеччини.