"Хай Брюссель їсть хробаків": польські фермери провели великий протест у Варшаві
Новини — П'ятниця, 10 травня 2024, 15:55 —
Тисячі польських фермерів пройшли масштабним маршем у центрі Варшави в п’ятницю, виступаючи проти кліматичної політики Європейського Союзу та проти політики проєвропейського уряду прем’єр-міністра Дональда Туска.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Onet.
Марш організувала "Солідарність" – профспілка фермерів, яка категорично виступає проти політики ЄС у сфері сільського господарства, зокрема політики, відомої як "Зелена угода".
Фермери заявляють, що ця політика заважає їм працювати та не дозволяє зарбляти. Марш проходив під гаслом "Геть "Зелену угоду".
"Нехай Брюссель їсть хробаків, ми віддаємо перевагу свинячій відбивній та картоплі", – йшлося на одному з банерів протестувальників.
Takie hasła na marszu rolników w Warszawie#ProtestRolników pic.twitter.com/74d2PMFMPn— Piotr Halicki (@Piotr_Halicki) May 10, 2024
Протести підтримала права опозиційна польська партія "Право і справедливість", яка перебувала при владі з 2015 року до кінця минулого року. При чому лідер "ПіС" Ярослав Качинський тепло відгукувався про "Зелену угоду" ще кілька років тому.
За оцінками Onet, до протесту приєдналися 25-30 тисяч людей. За оцінками варшавського Бюро безпеки, у демонстрації брали участь приблизно 30-35 тисяч осіб.
Перед цим у четвер кілька десятків аграріїв влаштували сидячий протест у Сеймі, вимагаючи зустрічі з прем'єром Дональдом Туском.
Нагадаємо, наприкінці квітня польські фермери припинили блокування руху вантажних транспортних засобів перед останнім заблокованим КПП на кордоні України. Таким чином поляки зняли блокаду з українського кордону.
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