"Хай Брюссель їсть хробаків": польські фермери провели великий протест у Варшаві

Тисячі польських фермерів пройшли масштабним маршем у центрі Варшави в п’ятницю, виступаючи проти кліматичної політики Європейського Союзу та проти політики проєвропейського уряду прем’єр-міністра Дональда Туска.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Onet.

Марш організувала "Солідарність" – профспілка фермерів, яка категорично виступає проти політики ЄС у сфері сільського господарства, зокрема політики, відомої як "Зелена угода".

Фермери заявляють, що ця політика заважає їм працювати та не дозволяє зарбляти. Марш проходив під гаслом "Геть "Зелену угоду".

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"Нехай Брюссель їсть хробаків, ми віддаємо перевагу свинячій відбивній та картоплі", – йшлося на одному з банерів протестувальників.

Takie hasła na marszu rolników w Warszawie#ProtestRolników pic.twitter.com/74d2PMFMPn — Piotr Halicki (@Piotr_Halicki) May 10, 2024

Протести підтримала права опозиційна польська партія "Право і справедливість", яка перебувала при владі з 2015 року до кінця минулого року. При чому лідер "ПіС" Ярослав Качинський тепло відгукувався про "Зелену угоду" ще кілька років тому.

За оцінками Onet, до протесту приєдналися 25-30 тисяч людей. За оцінками варшавського Бюро безпеки, у демонстрації брали участь приблизно 30-35 тисяч осіб.

фото: Onet

Перед цим у четвер кілька десятків аграріїв влаштували сидячий протест у Сеймі, вимагаючи зустрічі з прем'єром Дональдом Туском.

Нагадаємо, наприкінці квітня польські фермери припинили блокування руху вантажних транспортних засобів перед останнім заблокованим КПП на кордоні України. Таким чином поляки зняли блокаду з українського кордону.

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