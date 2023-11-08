Єврокомісія розробила для України унікальну прискорену процедуру вступу

Європейська комісія пропонує здійснювати процедуру вступу України до Європейського Союзу за новою процедурою, яка передбачає підготовку технічних питань переговорів про вступ паралельно з політичними.

Про це йдеться у статті "Європейської правди" Жовте світло для України: що вирішила Єврокомісія та чи почнуться переговори про вступ до ЄС.

Раніше в ЄС діяла покрокова процедура відкриття переговорів. Спершу так звана міжурядова конференція держав-членів ЄС затверджувала технічний документ під назвою "переговорні рамки", без якої переговори не могли початись у принципі.

Це штучно гальмувало початок переговорів, приміром, для Албанії та Північної Македонії. Вони отримали політичне рішення про початок переговорів ще у березні-2020, але через проблеми з політичними вимогами чекали на затвердження "рамки" понад два роки – до червня-2022-го.

"Та й відтоді вони не мають значного прогресу – ще рік тривав так званий скринінг, тобто перевірка сумісності з правом ЄС, і лише у грудні 2023 року ці дві західнобалканські держави мають відкрити перші переговорні глави", – йдеться у статті.

У випадку з Україною Єврокомісія врахувала нову реальність і запропонувала паралельний підхід у переговорах замість покрокового.

Це означає, що проміжні, технічні етапи – а саме підготовка переговорної рамки і скринінг законодавства – розпочнуться вже у грудні 2023 року, щойно з’явиться політичне рішення саміту ЄС, де має бути схвалена пропозиція Єврокомісії почати переговори з Україною.

Але для цього на саміті ЄС Україні треба отримати згоду всіх лідерів – зокрема й прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана – на відкриття переговорів.

"Брюссель хоч і не дає Києву 100% гарантії, але стверджує на закритих переговорах, що, швидше за все, з Орбаном домовляться – це "ЄвроПравда" чула від численних в джерел в Україні та в ЄС. Та й угорський лідер неодноразово доводив, що за фінансові вливання з європейського бюджету ЄС готовий поступитися своїми "принципами"; напевно, зараз є розрахунок на схожий сценарій", – йдеться в матеріалі.

Більше про те, що означає сьогоднішнє рішення Європейської комісії, читайте у статті редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка: Жовте світло для України: що вирішила Єврокомісія та чи почнуться переговори про вступ до ЄС.