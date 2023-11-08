В ОПУ говорят, что готовы изменить закон об образовании на фоне "венгерских" требований ЕС

В Офисе президента Украины рассказали, что готовы менять закон об образовании для выполнения требований Евросоюза, но так, что не видят в этом выполнения "ультиматума" Венгрии.

Как сообщает "Интерфакс Украина", пишет "Европейская правда", об этом сказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в эфире национального марафона.

Жовква отметил, что в Раде уже ожидает рассмотрения проект изменений в закон об образовании, но Киев не считает такие действия Украины выполнением венгерского ультиматума.

"Если говорить о вопросах образования, мы готовы. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об определенных изменениях – опять-таки важно: на выполнение рекомендаций Венецианской комиссии, а не "хотелок" того или иного государства", – отметил он.

По словам Жовквы, приняв закон о нацменьшинствах, Украина выполнила почти все рекомендации Венецианской комиссии и готова выполнить оставшиеся.

"Могу анонсировать: думаю, что мы не будем ждать декабря, уже в ноябре – здесь зависит все от Верховной Рады... Президент тесно работает с парламентом для того, чтобы соответствующие законодательные изменения, которые еще осталось внести по этим рекомендациям, были внесены. Чтобы мы, как и всегда, сработали с опережением графика", – добавил Жовква.

Отметим, что в рекомендации Еврокомиссии для окончательного "зеленого света" для открытия переговоров о вступлении Украина должна принять закон, учитывающий "остальные рекомендации" Венецианской комиссии от июня 2023 года и октября 2023 года, связанных с законом о наменшинствах и образовании.

Венгрия не скрывает, что именно она требует этого как предусловие для начала переговоров.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины считает, что политические заявления Будапешта "не помешают реальной работе" в вопросе языка образования венгерского меньшинства в Украине.