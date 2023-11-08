На Раді Україна-НАТО обговорили питання енергетичної безпеки

У штаб-квартирі Північноатлантичного Альянсу в Брюсселі в середу відбулась Рада Україна-НАТО, під час якої сторони обговорювали питання енергетичної безпеки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба НАТО.

На засіданні Ради Україна-НАТО головував заступник генерального секретаря Альянсу Мірчі Джоане, а з українського боку брали участь заступник міністра енергетики Фарід Сафаров, заступник голови Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації Олександр Потій та заступник начальника штабу Повітряних сил Геннадій Шелудько.

Джоане наголосив, що минулого року Росія спробувала використати зиму як зброю проти України, знищуючи безпілотники й ракети по об’єктах енергетичної інфраструктури й здійснюючи кібератаки.

Він високо оцінив стійкість України до таких атак, а також "швидкий та інноваційний ремонт" української енергосистеми.

Заступник генсека НАТО подякував членам Альянсу за підтримку, яку вони надали для зміцнення системи протиповітряної оборони України, аварійного експорту електроенергії й запчастин і автотрансформаторів для ліквідації наслідків російських ударів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше наголосив, що вартість ракети протиповітряної оборони – в рази менша, аніж ремонту наслідків влучання в енергетичну інфраструктуру, тому вигідніше одразу інвестувати у протиповітряну оборону.

Нагадаємо, Рада Україна-НАТО є спільним органом, де члени Альянсу й Україна зустрічаються для кризових консультацій і ухвалення спільних рішень. Нинішнє засідання стало четвертим з моменту заснування Ради на Вільнюському саміті в липні.