На Совете Украина-НАТО обсудили вопросы энергетической безопасности

В штаб-квартире Североатлантического Альянса в Брюсселе в среду состоялся Совет Украина-НАТО, во время которого стороны обсуждали вопросы энергетической безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба НАТО.

На заседании Совета Украина-НАТО председательствовал заместитель генерального секретаря Альянса Мирчи Джоане, а с украинской стороны принимали участие заместитель министра энергетики Фарид Сафаров, заместитель председателя Госслужбы специальной связи и защиты информации Александр Потий и заместитель начальника штаба Воздушных сил Геннадий Шелудько.

Джоане подчеркнул, что в прошлом году Россия попыталась использовать зиму как оружие против Украины, уничтожая беспилотники и ракеты по объектам энергетической инфраструктуры и осуществляя кибератаки.

Он высоко оценил устойчивость Украины к таким атакам, а также "быстрый и инновационный ремонт" украинской энергосистемы.

Заместитель генсека НАТО поблагодарил членов Альянса за поддержку, которую они оказали для укрепления системы противовоздушной обороны Украины, аварийного экспорта электроэнергии и запчастей и автотрансформаторов для ликвидации последствий российских ударов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее отметил, что стоимость ракеты противовоздушной обороны – в разы меньше, чем ремонта последствий попадания в энергетическую инфраструктуру, поэтому выгоднее сразу инвестировать в противовоздушную оборону.

Напомним, Совет Украина-НАТО является совместным органом, где члены Альянса и Украина встречаются для кризисных консультаций и принятия совместных решений. Нынешнее заседание стало четвертым с момента основания Совета на Вильнюсском саммите в июле.