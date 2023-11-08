Хорватські професори за кошти ЄС купили яхту і здавали її студентам в оренду

Європейська прокуратура почала розслідування стосовно 29 громадян Хорватії та однієї компанії за підозрою в підробці документів і шахрайстві із закупівлями на геодезичному факультеті Загребського університету.

Про це йдеться в повідомленні прокуратури, яке цитує "Європейська правда".

Слідство встановило, що з 1 жовтня 2019 року по листопад 2023 року декан і професор факультету геодезії Загребського університету організували тендери, пов'язані з чотирма дослідницькими проєктами вартістю майже 6 мільйонів євро. 85% цієї суми фінансувалися з фондів ЄС.

Хорватські професори організували 28 тендерів таким чином, щоб у них перемогли заздалегідь погоджені компанії. В обмін на це підозрювані отримували "відкати" – або особисто, або через оплату робіт на своїх приватних об'єктах.

Загалом на таких тендерах було відмито понад 2 мільйони євро, з них понад 1,7 мільйона – кошти з фондів ЄС.

На них, серед іншого, декан і професор університету Загреба купили два автомобілі для приватного користування співробітників факультету, та яхту за майже 600 тисяч євро, яку замість дослідницької роботи здавали в оренду студентам.

Усіх підозрюваних у справі затримали в середу, 8 листопада, серед них – декан факультету геодезії Загребського університету й професор цього ж факультету.

Нагадаємо, Франція хоче, щоб ЄС більш серйозно поставився до вирішення проблем конфлікту інтересів та корупції серед європейських посадовців.