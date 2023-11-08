Хорватские профессора за средства ЕС купили яхту и сдавали ее студентам в аренду

Европейская прокуратура начала расследование в отношении 29 граждан Хорватии и одной компании по подозрению в подделке документов и мошенничестве с закупками на геодезическом факультете Загребского университета.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры, которое цитирует "Европейская правда".

Следствие установило, что с 1 октября 2019 года по ноябрь 2023 года декан и профессор факультета геодезии Загребского университета организовали тендеры, связанные с четырьмя исследовательскими проектами стоимостью почти 6 миллионов евро. 85% этой суммы финансировались из фондов ЕС.

Хорватские профессора организовали 28 тендеров таким образом, чтобы в них победили заранее согласованные компании. В обмен на это подозреваемые получали "откаты" – или лично, или через оплату работ на своих частных объектах.

Всего на таких тендерах было отмыто более 2 миллионов евро, из них более 1,7 миллиона – средства из фондов ЕС.

На них, среди прочего, декан и профессор университета Загреба купили два автомобиля для частного пользования сотрудников факультета, и яхту за почти 600 тысяч евро, которую вместо исследовательской работы сдавали в аренду студентам.

Всех подозреваемых по делу задержали в среду, 8 ноября, среди них – декан факультета геодезии Загребского университета и профессор этого же факультета.

Напомним, Франция хочет, чтобы ЕС более серьезно отнесся к решению проблем конфликта интересов и коррупции среди европейских чиновников.