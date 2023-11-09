ЗМІ: Німеччина відправить винищувачі до Румунії на підтримку місії НАТО

Німеччина з кінця листопада розгорне чотири винищувачі Eurofighter в Румунії на підтримку місії НАТО з повітряного патрулювання.

Як пише "Європейська правда", про це агентству Reuters повідомило неназване джерело у сфері безпеки.

За даними джерела, перші з 80 німецьких військових, які будуть розміщені на військовій базі поблизу Констанци, вирушать до Румунії у четвер.

Цим діям передували російські атаки по українських портах на Дунаї, після яких в Румунії знайшли уламки дронів, що збільшило ризики для безпеки НАТО.

Німецькі військово-повітряні сили і раніше підтримували місію Альянсу з патрулювання повітряного простору Румунії. НАТО посилив свою військову присутність на східному фланзі після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

Наприкінці вересня стало відомо, що через інциденти з падінням російських дронів Румунія переміщує системи протиповітряної оборони ближче до своїх сіл на Дунаї, що межують з Україною.

Також ЗМІ повідомляли, що Румунія найближчим часом отримає сучасну систему захисту від безпілотників.

Через загрози для населення Румунія почала будувати укриття у прикордонних з Україною районах, а мешканці отримали перші сповіщення тривоги під час чергової повітряної атаки РФ на українські порти над Дунаєм.