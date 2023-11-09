СМИ: Германия отправит истребители в Румынию в поддержку миссии НАТО

Германия с конца ноября развернет четыре истребителя Eurofighter в Румынии в поддержку миссии НАТО по воздушному патрулированию.

Как пишет "Европейская правда", об этом агентству Reuters сообщил неназванный источник в сфере безопасности.

По данным источника, первые из 80 немецких военных, которые будут размещены на военной базе вблизи Констанцы, отправятся в Румынию в четверг.

Этим действиям предшествовали российские атаки по украинским портам на Дунае, после которых в Румынии нашли обломки дронов, что увеличило риски для безопасности НАТО.

Немецкие военно-воздушные силы и раньше поддерживали миссию Альянса по патрулированию воздушного пространства Румынии. НАТО усилил свое военное присутствие на восточном фланге после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

В конце сентября стало известно, что из-за инцидентов с падением российских дронов Румыния перемещает системы противовоздушной обороны ближе к своим селам на Дунае, граничащим с Украиной.

Также СМИ сообщали, что Румыния в ближайшее время получит современную систему защиты от беспилотников.

Из-за угроз для населения Румыния начала строить укрытия в приграничных с Украиной районах, а жители получили первые оповещения тревоги во время очередной воздушной атаки РФ на украинские порты над Дунаем.