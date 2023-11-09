Заступник держсекретаря США Джеймс О’Браєн заявив, що в інтересах Сполучених Штатів допомагати Україні, а припинення її підтримки зараз було б невдалим рішенням.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав, відповідаючи на запитання сенаторів у Конгресі про те, чому США мають надавати фінансову підтримку Україні, повідомляє "Голос Америки".

За його словами, щоб ефективно протистояти Китаю, США та Європі потрібно зберегти єдність серед союзників, яку намагається зруйнувати президент РФ Владімір Путін.

"Зараз невдалий час залишити Україну. Тому що Україна перемагає та повернула половину території, яку Путін захопив після лютого 2022 року, відкрила зернові шляхи Чорного моря, які Путін намагався закрити в липні", – зазначив О’Браєн.

Представник Держдепу вказав, що цього Києву вдалося досягнути завдяки креативності українців, цілому набору "цікавих рішень", як безпілотники та інших технології, що, додав він, сприяє й американській безпеці, коли Україна наблизиться до НАТО.

Посадовець наголосив, що якщо США збираються конкурувати з Китаєм з часом, то слід мати на увазі, що битва за Україну дозволяє Вашингтону відновити свою власну промислову базу.

"Ми створюємо нові енергетичні технології та впроваджуємо їх у всьому світі, будуємо нові оборонні технології, працюємо у сфері ІТ. Все це включено у пакет додаткового фінансування і це зробить нас більш спроможними захищати Тайвань..." – пояснив він.

Представник Держдепу також зазначив, що його завжди вчили, якщо облишити наполовину виконану роботу, доведеться повернутися і робити це знову, водночас українці готові виконувати цю роботу, бо йдеться про їхню територію.

"Якщо ми відмовимося зараз допомагати їм, то пізніше цю роботу доведеться виконати комусь іншому, і, ймовірно, це будемо ми. Тож я б краще протистояв Росії та її дестабілізуючим позиціям прямо зараз", – резюмував О’Браєн.

Напередодні координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США використали майже всі кошти, затверджені Конгресом на допомогу Україні.

Як відомо, президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 мільярдів доларів, що включає більш ніж 61 мільярд доларів фінансування на допомогу Україні.

Але новий спікер Палати представників США Майк Джонсон наполягає, щоб пакети допомоги Україні та Ізраїлю розглядались Конгресом окремо, а "український" пакет розглядався разом з асигнуваннями на безпеку кордону з Мексикою.

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